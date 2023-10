Place du commerce. Le plein de nouveautés à Cherbourg-en-Cotentin

Jehanne Buchez et Angel Roellinger

ont ouvert en juin le Delicatess'n Coffee.

Un lieu où se mêlent épicerie fine

et café-snacking.

Petit-déjeuner vitaminé, pause gourmande ou idée cadeau originale ! Un nouveau commerce au concept inédit a ouvert ses portes le 22 juin dernier, à Cherbourg. Il s'agit du Delicatess'n, situé dans le centre-ville, au n°52 rue Albert-Mahieu.

Les gérants de cet établissement alliant épicerie fine et café snacking s'appellent Angel Roellinger et Jehanne Buchez, tous les deux âgés de 22 ans. Des produits du monde entier sont proposés dans ce lieu charmant et atypique. Pour la partie restauration, tout est fait maison et avec des produits de saison. Il est possible de déguster des alternatives végétariennes ainsi que des brunchs à toute heure le dimanche. Le couple insiste sur la "qualité" et l'"originalité". Un espace de travail partagé avec connexion wifi et imprimante a également été créé. Jehanne Buchez et Angel Roellinger organisent des ateliers culinaires. Le programme s'annonce chargé en octobre avec, entre autres, le mardi 10, un atelier cosmétique, le vendredi 17, un atelier mochis, ces boules toutes douces composées d'une enveloppe de riz gluant avec un cœur à base de pâte de haricot sucrée, le vendredi 20, un apéro Bohamime spécial mamans, ou encore le mardi 31 octobre, un jeu-concours du meilleur déguisement.

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi, de 10 heures à 19 heures, et le samedi et le dimanche, de 9 h 30 à 19 heures. Fermeture exceptionnelle le mardi 31 octobre au matin (ouverture à 14 heures) et le mercredi 1er novembre. Tél. 06 66 73 26 93.