Bagnoles-de-l'Orne. Énergie, déchets, circuits courts : une charte écoresponsable pour les professionnels du tourisme

L'office de tourisme de Bagnoles-de-l'Orne travaille depuis 2021 sur une stratégie de tourisme durable. Une démarche qui paie puisqu'un an plus tard, en septembre 2022, la ville est la première en France à être récompensée du label mondial Green Destination. S'ensuit, de la propre initiative des chargées du projet à Bagnoles, la création d'une charte écoresponsable.

Une charte, six chapitres, cent bonnes pratiques

"L'idée était d'intégrer les professionnels du tourisme dans cette démarche de réflexion, donc nous sommes allés vers une charte du tourisme écoresponsable", présente Pauline Vollais, responsable de l'office de tourisme et cheffe de projet tourisme durable. Cette charte comprend cent bonnes pratiques à l'image par exemple de la gestion d'économie d'énergie ou des déchets, l'achat de produits locaux, etc.

À la rentrée 2023, huit partenaires ont signé la charte, dont le casino de Bagnoles-de-l'Orne. Une évidence pour son directeur général, Emmanuel Boisgontier. "Cette charte vient formaliser des actions que l'on faisait déjà. Donc ça nous engage à les continuer et à aller plus loin", explique-t-il. Ce guide écoresponsable compte trois niveaux d'engagement. "Aujourd'hui, nous sommes au niveau 2, donc il y a encore quelques projets à mettre en place. On veut aller plus loin dans la gestion technique des bâtiments pour piloter au plus juste notre consommation d'énergie et ne pas la gaspiller", conclut-il.

Cécile Etart est également partenaire. La protection de l'environnement et le développement durable font partie de ses valeurs personnelles. Cet aspect a tout de suite été intégré lors de la création de ses chambres d'hôte. Elle coche ainsi de nombreuses cases de la charte, qui "permet de faire connaître aux touristes de Bagnoles les hébergements investis dans une démarche écoresponsable", se réjouit-elle. "Une partie de la clientèle y est sensible. Certaines personnes viennent parce que je propose des produits locaux au petit-déjeuner, parce que j'utilise du linge qui ne se repasse pas, etc. Après, pour d'autres clients, c'est encore quelque chose qui leur passe au-dessus de la tête, mais ça avance doucement."

Une charte pour tous

Si les huit signataires de la charte étaient déjà engagés avant sa création, une personne qui veut commencer à s'impliquer et ne sait pas par où commencer peut tout à fait être accompagnée. "On peut faire un premier état des lieux sur la base de la charte. Peut-être qu'ils n'accéderont pas au premier palier mais, après, on peut leur faire un bilan avec les points à améliorer", explique Juliette Delreux, stagiaire chargée de mission tourisme durable.

Pour l'instant, la charte se décline uniquement pour les hôtels, restaurants, chambres d'hôte, campings et bars. Une version pour les propriétaires de logement meublé est prévue. En ce qui concerne les commerçants, les producteurs et les activités de loisir, il n'y aura pas de charte mais un accompagnement direct vers l'écolabel de la ville.