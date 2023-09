Musique. Découvrez le nouveau titre de Juliette Armanet

Juliette Armanet vient de finir sa tournée après plus de 110 dates. La chanteuse, qui a besoin de repos et qui va en profiter pour se poser un peu à Paris, chez elle, reste tout de même plus que jamais d'actualité, notamment avec son hit Fuguer, présent sur la réédition de son album Brûler le feu.

La chanteuse de Dernier jour du disco sera d'ailleurs l'invitée de l'émission "Les Rencontres du Papotin" sur France 2 samedi 23 septembre, à 20 h 30, et si vous n'avez jamais regardé cette émission, je vous le conseille vivement.

Découvrez maintenant le nouveau titre Fuguer de Juliette Armanet :