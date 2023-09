Normandie. Cambriolages : les propriétaires de ces bijoux sont recherchés par les gendarmes

Des bagues, des colliers, des broches, des pièces de monnaie ou encore des stylos. Mercredi 13 septembre, les gendarmes de Seine-Maritime interpellent plusieurs individus dans le secteur de Rouen pour des faits de cambriolages. S'ensuit une perquisition à leur domicile : 250 bijoux, montres et pièces de monnaie de collection provenant des vols sont découverts.

"Les individus effectuaient, dans un premier temps, un repérage des maisons inoccupées. Ce repérage pouvait avoir lieu plusieurs jours auparavant", explique la gendarmerie. Problème : les victimes ne sont pas connues à ce jour.

Plusieurs colliers ont été dérobés au cours de cambriolages ayant eu lieu entre août et septembre dans l'Eure, l'Oise et la Seine-Maritime. - Gendarmerie de Seine-Maritime

La gendarmerie de Seine-Maritime publie donc un avis de recherche pour des personnes ayant été victimes d'un cambriolage entre le 1er août et le 13 septembre dans les départements de Seine-Maritime, mais aussi dans l'Oise et dans l'Eure, et qui reconnaîtraient leurs bijoux sur les photos.

Des boucles d'oreilles, bagues et broches dérobées au cours de cambriolages ayant eu lieu entre août et septembre dans l'Eure, l'Oise et la Seine-Maritime.

Des montres volées au cours de cambriolages ayant eu lieu entre août et septembre dans l'Eure, l'Oise et la Seine-Maritime. - Gendarmerie de Seine-Maritime

Les personnes sont invitées à se faire connaître d'abord par mail, en laissant leurs coordonnées, la date et le lieu du cambriolage à l'adresse mail suivante : bdrij.ggd76@gendarmerie.interieur.gouv.fr