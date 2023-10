Le Havre. Basile Géron : aux petits soins avec les bateaux

LH Yacht Services est installée dans un hangar de 1 000 m2 quai du Brésil, à deux pas de la Cloche des dockers au Havre. "C'est sympa d'être ici, dans une structure Eiffel qui a été réhabilitée, explique Basile Géron. On est au cœur du métier, pas loin des quais de réparation et des formes de l'Eure." Avec ce business lancé en février 2021, le natif de Sainte-Adresse a trouvé un nouveau développement à sa passion pour la mer, née dès l'enfance.

Un ancien sportif de haut niveau

Parcours classique pour un Havrais : il monte à bord d'Optimist dès 6 ans. "Mes parents nous ont inscrits et ça a accroché pour ma grande sœur et moi, se souvient Basile. Ma sœur (N.D.L.R. : la navigatrice, championne de 470, Mathilde Géron) en a fait son métier." Le jeune homme de 33 ans n'est pas en reste. De 2007 à 2020, il participe à de nombreuses régates majeures. Il arrête la compétition par manque de temps. "J'ai maintenant un fils de deux ans et demi. Et avec le travail, je n'ai que cinq semaines de vacances par an. Il faut bien que je sois un peu à la maison."

Avant de monter son entreprise, Basile Géron a été salarié. D'abord comme manager au bar La Petite Rade, de 2011 à 2012. "C'était mon premier job. Je travaillais face à la mer, c'était génial. Et les propriétaires étaient mes anciens moniteurs de voile quand j'avais 7-8 ans. C'était marrant de travailler pour eux." Il est ensuite embauché chez un distributeur de peinture, spécialisé dans les produits pour le yachting. "De fil en aiguille, je suis devenu directeur commercial de cette société. À la base, j'aurais dû la racheter. Mais la Covid est passée par là. Et ça a été l'élément déclencheur pour me lancer."

Une croissance exponentielle

Tout s'enchaîne très vite ensuite. "Un chantier naval a été liquidé. C'était un de mes clients. Je leur vendais de la peinture. J'ai saisi cette opportunité. Il y avait un besoin." Basile Géron lance en effet, avec un associé, une nouvelle structure et fournit au Havre une prestation qui n'existait plus en tant que telle pour la rénovation des embarcations de plaisance. "On s'occupe d'une centaine de bateaux par an, du Havre et de toute la région. Il y a aussi ceux qui sont de passage." Et la croissance de son entreprise est exponentielle. "Il y a un an et demi, j'étais tout seul. J'ai maintenant sept salariés." Il se développe encore avec le rachat de la structure historique La Voilerie de l'Estuaire début 2022. Son objectif à l'avenir : stabiliser son activité. "On doit continuer à se former pour tourner plus vite, assume Basile Géron. On ne veut pas aller plus vite que la musique."