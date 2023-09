Normandie. Avec la Coupe du monde, le rugby fait des émules chez les jeunes

Ce qu'il aime le plus ? "Surtout plaquer les gens !" Raphaël, 9 ans, est venu s'essayer au rugby, mercredi 20 septembre, sur la place des Emmurées à Rouen. La Ligue régionale de Normandie de rugby profite de l'engouement de la Coupe du monde pour organiser le Normandie rugby tour : une série d'animations autour du rugby pour s'initier à ce sport, en lien avec les clubs locaux.

Sur une structure gonflable qui reproduit un terrain, les petites têtes blondes s'en donnent à cœur joie, sous le regard amusé de leurs parents. "Il fallait passer sous une arche, sauter par-dessus des barres, plaquer un bonhomme, prendre le ballon, faire un slalom et marquer un essai", reprend Raphaël.

À côté de lui, Adam, 11 ans, fait office d'expert, lui qui est déjà licencié au Rouen Normandie Rugby (RNR). Il montre l'exemple et maîtrise déjà les valeurs de l'ovalie. "Le plus important, c'est le collectif, sinon on ne peut pas marquer d'essai."

Le Normandie rugby tour à Rouen Impossible de lire le son.

Un effet Coupe du monde ?

Ce sont toutes ses valeurs que tente de transmettre Reynald Fontaine, responsable de l'école de rugby du RNR. "On fait connaître l'aspect ludique du rugby. Malgré les préjugés, on peut faire du rugby sans se faire mal", indique-t-il. Et les règles ne sont pas aussi compliquées qu'on l'imagine, selon lui. "Déjà, je leur dis, quand on est au sol, on lâche la balle. Les règles fondamentales sont simples et le rugby est basé sur le respect de l'autre. Ça marche plutôt pas mal !"

En pleine Coupe du monde, le professionnel ressent l'engouement. "On fait le forum des assos tous les ans, et cette année, beaucoup beaucoup de monde est venu nous voir, donc c'est chouette", se réjouit-il, même s'il est encore difficile de mesurer l'impact en termes de nombre de licenciés.

Pas de bobo à la fin de l'animation. Les enfants seront sûrement devant leur télé pour France - Namibie, jeudi 21 septembre à 21 heures. Avec un grand favori parmi les joueurs préférés : le demi de mêlée Antoine Dupont. Adam, lui, met en avant Gabin Villière, l'ailier normand qui a évolué au RNR.

Le Normandie rugby tour se poursuit pendant toute la Coupe du monde. Prochain rendez-vous samedi 23 septembre à Évreux.