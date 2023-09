Caen. Elle tire le portrait des étudiants : dernière journée pour vous faire croquer

Crayon à papier en main, Laura Albrier a besoin de concentration. Pendant une quinzaine de minutes, elle tire les traits d'un étudiant posté face à elle. Un étudiant au visage difficile à reproduire, selon ses dires. Depuis le début de la semaine, et jusqu'à ce jeudi 21 septembre, elle est invitée par l'université de Caen pour réaliser le portrait de tous les étudiants qui le souhaitent.

Un moment d'intimité, les yeux dans les yeux

"C'est un petit cadeau de bienvenue pour fêter la rentrée", sourit-elle. L'idée ici est de montrer les différents visages, le paysage culturel que constitue l'université caennaise. Si chacun repart avec son croquis, ils sont scannés auparavant, et l'établissement s'en servira pour sa communication, ainsi qu'à l'occasion du Millénaire de Caen, en 2025.

"C'est une véritable expérience que l'on propose aux étudiants. Ils viennent, je leur dis de ne pas bouger, de me regarder dans les yeux le temps que je fixe le visage", poursuit la dessinatrice. "Un moment toujours perturbant pour eux, beaucoup n'ont pas l'habitude de ne rien faire, alors ils engagent la discussion, et on devient potes pendant une quinzaine de minutes", rit Laura Albrier.

Maxime Bazire s'est laissé tenter, et est reparti avec son croquis.

Maxime Bazire, étudiant au campus 1, s'est laissé tenter par l'expérience. "Un peu perturbant au début, mais on se détend assez vite. Et au final, c'était une super expérience à vivre !", s'exclame-t-il. Et le résultat est réussi d'ailleurs selon lui. À tel point qu'il pense "l'encadrer et l'accrocher chez [lui]".

Dernière chance pour vous faire tirer le portrait. Laura Albrier est présente au campus 5 durant tout l'après-midi.