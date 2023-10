Le Havre. Adé, Pomme et Luidji au Ouest Park

Le festival Ouest Park fête ses 20 ans cette année. Le festival du Havre s'ouvre sur une première soirée, jeudi 19 octobre, avec un concert événement du rappeur Zola. Ce dernier a commencé sa carrière au sein du groupe Osiris, avant de se lancer en solo en 2017. Il est plus tard repéré par Kore.

Ouest Park joue la nostalgie et réinvite des artistes qui ont marqué le festival ces dernières éditions, comme Dub Inc (2017), Izïa (2009), dEUS (2011), Ko Ko Mo (2017) et Vladimir Cauchemar (2021).

Adé et Pomme en têtes d'affiche

S'y ajoutent d'autres têtes d'affiche francophones inédites : Pomme (artiste interprète féminine des Victoires de la musique 2021), Adé (qui s'est fait connaître comme chanteuse du groupe Therapie Taxi), Luidji (du collectif La Capsule, composé notamment de Dinos et de Tuerie Balboa), Flavien Berger, Johan Papaconstantino et aussi des beaux noms internationaux, parfois rares en festivals, avec Archive ou Calexico ou encore des découvertes qui créeront la surprise : Do Nothing, Lydia Képinski, Satellites, Vanille.

La programmation fait également la part belle à l'émergence et aux projets régionaux. Le festival accueille pour la première fois la Tournée des iNOUïS, le dispositif de repérage du Printemps de Bourges. Ce sera le dimanche, en clôture de l'événement.

Ouestiti Park

Le festival se décline en version jeune public avec le Ouestiti Park et ouvre ses portes le mercredi 18 octobre aux petits festivaliers.

­Pour la 7e édition du Ouestiti Park, des concerts, un bal et des jeux pour les enfants de 2 à 12 ans seront proposés au Fort de Tourneville. Tout pour vivre l'ambiance festival comme des grands. Le jeune public pourra profiter d'un ciné-concert électro-world (Escales) dès 3 ans, un spectacle musical interactif (Kumisho) pour les 3 à 10 ans, un voyage dansé (Le p'tit bal Halayi) dès 5 ans et des chansons illustrées (Les fabulettes en images) pour les 2 à 6 ans.

Pratique. Ouest Park, du jeudi 19 au dimanche 22 octobre au Fort de Tourneville (Le Havre). Informations et réservation en ligne sur ouestpark.com.