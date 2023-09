Musique. Découvrez maintenant le nouveau titre de Jeck

Jeck a participé à The Voice en début d'année, il a été éliminé en février mais a très rapidement conquis TikTok en accumulant plus de 600 000 abonnés en quelques heures. Un peu déçu par sa défaite dans le télé-crochet de TF1, il écrit la chanson Défaite qui illustre son aventure et qui comptabilise presque 800 000 vues sur YouTube. Découvrez maintenant son nouveau single Parapluie.