Culture. Les rendez-vous culturels à ne pas manquer ces prochaines semaines dans le Cotentin

La saison culturelle démarre dans le Cotentin, avec une offre riche et variée.

Un conte dansé

Le Trident vous invite dans le monde de Chotto Desh, un spectacle qui mélange différents registres de danse mais aussi parole, mime, vidéo. À voir le jeudi 12 à 19 h 30, le vendredi 13 à 20 h 30 et le samedi 14 octobre à 17 h 30, au Théâtre à l'italienne.

Un festival pour les enfants

Du mercredi 4 au dimanche 15 octobre, le festival Passeurs de Mots revient pour une 28e édition. Au programme de ce festival du conte et de la parole, deux semaines de spectacle à destination du jeune public au théâtre des Miroirs et à l'Agora ainsi que goûter philo, ateliers d'écriture, cinéma ou loisirs créatifs.

Expérimentation musicale et sonore

Le Circuit programme, mardi 17 octobre à l'espace culturel Buisson, Peter Kernel, un duo post-pop-art-punk suisse et canadien. Le duo a déjà donné plus de 800 concerts en Europe et au Canada ces dernières années.

Le rendez-vous du rap du Cotentin

La 4e édition de Terminal Ouest a lieu à l'espace culturel Buisson samedi 21 octobre. Six artistes rap viennent présenter leurs nouvelles productions. Le show sera suivi d'un Open-Mic, où chacun peut venir s'exprimer librement.

Izïa, de retour !

Le Circuit propose, à l'espace culturel des Pieux, le concert d'Izïa le jeudi 2 novembre. Elle signe son retour sur scène et un 5e album.

Shakespeare revisité, modernisé !

(Re)découvrez Le songe d'une nuit d'été au théâtre des Miroirs jeudi 9 novembre. Un Shakespeare enchanteur, entre burlesque et féerie, et une mise en scène brillante.

Un spectacle de marionnettes

Petite Galerie du Déclin met en scène un paresseux, une hyène et un ver de terre. Un spectacle célébrant l'existence des êtres vivants peu considérés mais fort sympathiques ! Représentations du mercredi 8 au jeudi 16 novembre, pour huit représentations dans l'agglo.