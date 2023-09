Boxe. Sofiane Abdeljabbar rêve de JO : "À travers le sport, tout le monde peut s'en sortir "

À 26 ans, Sofiane Abdeljabbar, boxeur originaire de Maromme, a été nommé ambassadeur sportif de la Ville jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024. "J'ai commencé à Notre-Dame-de-Bondeville à 8 ans", raconte le boxeur. "J'en ai fait jusqu'à mes 19 ans. J'avais un niveau correct et j'ai commencé à avoir un agent car j'étais un des talents de la ville et on voulait réussir à me faire percer. Mais j'avais un petit défaut, c'est que j'étais assez nerveux", sourit Sofiane.

La boxe comme remède

Sofiane débute sa carrière à 19 ans. "Les grands frères dans les quartiers m'ont ramené à la boxe, à cause de ma turbulence. Je faisais trois sports et j'avais du mal à me décider. On m'a dit que je ne serai jamais le meilleur si je ne me consacre pas à un seul sport, donc j'ai choisis la boxe." Rapidement, il commence la compétition. "J'ai démarré au bout de quatre mois les combats et on a remarqué mon talent au moment de la Covid. J'ai continué en parallèle les petits boulots. J'ai été repéré par l'équipe de France pendant les championnats de France. J'ai commencé à gagner des tournois internationaux et des ceintures. Un jour, j'ai été appelé pour une compétition malgré le fait que je sois malade et, même si j'ai perdu, on m'a proposé d'intégrer l'Insep [Institut national du sport, de l'expertise et de la performance] en septembre 2022, où je suis resté un an. Et maintenant, je suis sponsorisé." Le boxeur compte bien passer pro dès le mois de janvier et est donc activement à la recherche de sponsors. Son rôle d'ambassadeur à Maromme lui donne déjà un petit revenu, contre lequel il met en avant l'image de la Ville et cherche à "montrer que dans les quartiers de Maromme, on peut réussir". Comme tout sportif de haut niveau, Sofiane rêve grand et veut les JO. Si ses chances sont minces pour 2024, il se tourne déjà vers 2028.