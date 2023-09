Le Havre. Deux personnes interpellées sur la route après un vol avec violence

Un homme de 24 ans et une femme de 23 ans ont été interpellés par la police au Havre, dimanche 17 septembre, après un refus d'obtempérer, indique la police.

La police en patrouille a souhaité contrôler leur véhicule après plusieurs infractions routières, boulevard Albert 1er, mais les deux suspects ont refusé de s'arrêter. La voiture est finalement interceptée, rue des Magasins-Généraux, lorsque les policiers ont fait usage du Diva, un Dispositif d'interception des véhicules automobiles, une barre placée sur la route, et qui a permis d'entraîner une crevaison à l'avant sur la voiture des fuyards.

Un vol avec violences à Sainte-Adresse

Très rapidement, les policiers font le lien entre ces fuyards interceptés et une affaire de vol avec violences quelques minutes plus tôt, à Sainte-Adresse. La victime a reçu plusieurs coups et s'est fait dérober son téléphone. Elle va identifier formellement l'homme de 24 ans, passager du véhicule intercepté. Celui-ci ne porte qu'une chaussure. La seconde a été retrouvée sur le lieu des violences.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue.