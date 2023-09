Place du commerce. Bien-être, vêtements et pole dance : les nouvelles enseignes dans l'agglomération de Rouen

Comme chaque semaine, c'est le moment de présenter trois nouvelles adresses de l'agglomération rouennaise. Et avec cette sélection, il y a de quoi se prendre soin de soi.

Coiffure, robes orientales et pole dance

À Rouen, le salon de coiffure Chez les filles de la place Henri IV a remplacé LM Style depuis plusieurs mois. En plus des coupes, coiffages et brushings, il est aussi possible d'y faire sa manucure. Un endroit "deux en un" pour prendre soin de soi. Du côté de Caudebec-lès-Elbeuf, La boutique de Sihem propose à la fois des robes orientales mais également des prestations beauté à ses clients. L'occasion peut-être de trouver des pièces colorées et de bénéficier d'une mise en beauté. Enfin, pour changer un peu de registre, une nouvelle école de pole dance vient d'ouvrir ses portes dans le centre-ville de Rouen. Une belle opportunité pour découvrir cette discipline et s'y inscrire à l'année. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.