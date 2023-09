Séisme. Après le terrible tremblement de terre au Maroc, une collecte est organisée à travers l'Orne

"Dans les montagnes du Maroc, il va bientôt faire très froid, donnez vos vêtements de ski !", explique Rachid El Farisi, l'un des soixante membres du collectif qui s'est constitué spontanément dans l'Orne, une fois la stupeur des premiers jours passés après le séisme.

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre, ce collectif attend vos dons : par exemple à Alençon dans les trois magasins Carrefour Market, ainsi que dans l'hypermarché Carrefour de Condé-sur-Sarthe et dans l'hypermarché Leclerc d'Arçonnay.

Quoi donner ?

Les dons peuvent être financiers et se font aussi via la cagnotte en ligne sur helloasso. Mais il s'agit aussi de récolter du matériel de première nécessité : produits bébé, produits d'hygiène, couvertures, sacs de couchage, tentes, groupes électrogènes, lampes. "Mais aussi des jouets pour les enfants, et des cahiers et des stylos", insiste Nasser El Moutaoukil, dont la famille habite Marrakech… Dans un premier temps, tout cela sera stocké à la mosquée d'Alençon, alors que la municipalité est en train de libérer un hangar.

Ecoutez ici Rachid El Farisi : Impossible de lire le son.

En aucun cas, le collectif ne collecte actuellement des denrées alimentaires. Il attend le don de plusieurs ambulances qui seront chargées de tout le matériel donné, avant de partir en convoi de l'autre côté de la mer Méditerranée. "Cinq cents villages sont impactés, souvent rasés dans les montagnes du Maroc et les besoins sont immenses", souligne Rachid El Farisi. Le convoi devrait prendre la route vers le 20 septembre.

Ensuite, le collectif ornais espère pouvoir parrainer la reconstruction d'une école au Maroc…