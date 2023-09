Rouen. Cohabitation intergénérationnelle… Une solution bon marché

C'est une question qui obsède les étudiants à l'approche de la rentrée, comment pouvoir se loger pour pas cher ? Une préoccupation particulièrement d'actualité cette année, alors que le mois d'août a connu un rebond de l'inflation. Dans ces conditions, les étudiants cherchent des solutions à moindre coût. L'une d'elles réside dans la cohabitation intergénérationnelle entre étudiants et séniors. Un concept qui séduit de plus en plus. En Seine-Maritime, l'association Partageons un Havre met en relation ces deux publics et facilite les rencontres. C'est ce qu'il s'est passé pour Gabin Maximin, étudiant en licence de mathématique à Saint-Étienne-du-Rouvray, et Louise Deschamps, retraitée de 95 ans vivant seule à Rouen.

Une passion commune

Les deux viennent de signer pour une nouvelle année ensemble, au domicile de Mme Deschamps, après une première expérience réussie l'an passé. "C'est bête à dire mais lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est compris toute suite, explique Louise. Je crois beaucoup aux atomes crochus." Étudiant boursier, Gabin, originaire d'un petit village de l'Eure à plus d'une heure de Rouen, s'était vu refuser son dossier à plusieurs reprises par le Crous. "Finalement, ils m'ont trouvé une chambre à 300 euros sans les charges ni la caution. De l'autre côté, il y avait ce logement avec Louise, une personne très sympathique qui connaît Rouen. Le choix était vite fait", explique l'étudiant, qui débourse seulement 150 euros avec cette cohabitation. Il profite de tout un étage de la maison en contrepartie d'"une attitude solidaire", d'après la convention qu'il a signée avec sa logeuse. Quelques courses, le dîner le soir et des petits services, "on ne fait pas que se cantonner à ce qui est écrit, sinon on ne ferait pas grand-chose", précise Gabin, qui aime partager des moments avec sa bailleuse, tous les deux étant férus de lecture. "Il lui arrive même de m'écrire des poèmes", confie, espiègle, Louise.

"Il fait un peu partie de la famille maintenant"

Pas question en revanche de faire la bringue chez Mme Deschamps, Gabin a dû mettre de côté la vie festive étudiante, une contrainte qui n'en est pas forcément une pour l'étudiant normand. "Je suis quelqu'un d'assez casanier, qui ne fait pas tant la fête, cela ne me dérange pas." Si lui se sent décloisonné avec cette cohabitation en maison et jardin, pour Louise, "cela fait un peu de jeunesse dans la maison" et de la présence, elle qui a du mal à se déplacer aujourd'hui. Pour autant, le jeune Gabin ne se substitue pas aux aides à domicile que Mme Deschamps continue d'employer. Cela ne l'empêche pas de donner quelques coups de main de temps en temps, "une histoire de bon sens", explique-t-il.

"Il fait un peu partie de la famille maintenant", sourit Louise. "C'est un peu comme ma grand-mère de cœur", répond l'étudiant. Le courant passe bien. Si bien que les deux amis envisagent déjà une troisième année ensemble, voire plus. "Tant que c'est arrangeant pour nous deux, je n'y vois pas d'inconvénients", déclare Gabin.