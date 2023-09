Bonne table à Rouen. Kerso sublime les galettes et crêpes bretonnes

La crêperie Kerso est installée près de la place du Vieux-Marché à Rouen. Dès l'entrée, des chaises en velours kaki et orange ainsi qu'une banquette en bois agrémentée de coussins apportent de la chaleur au lieu. Pour un peu plus de modernité, des suspensions lumineuses noires dans un style industriel y diffusent une lumière jaune tamisée. La décoration est à la fois simple et épurée, avec des casseroles, une étagère murale et des tableaux, disposés de part et d'autre sur les murs blancs. Les tables sont aussi au goût du jour avec des motifs effet marbre noir.

La Bretagne

dans les assiettes

À la carte, tout un panel de galettes au sarrasin est proposé pour la partie salée. On y retrouve la super complète composée d'œuf, d'emmental, de lardons et de crème, une version améliorée de la traditionnelle galette complète : œuf, jambon emmental. Du côté des crêpes au froment pour les versions sucrées, il y a l'embarras du choix : chocolat maison, caramel beurre salé ou la maltaise, flambée au Grand Marnier accompagnée de confiture d'orange.

Pour le déjeuner ou le dîner, pas de formule mais des petits prix. Je commence par la galette irlandaise, à base d'œuf, lardons, bacon et cheddar à 12 euros. Une assiette gourmande avec une pâte faite maison, accompagnée d'une salade verte.

La galette irlandaise.

En dessert, je suis restée sur une valeur sûre à la bretonne, avec la beurre sucre à 4 euros, également réalisée avec une pâte à crêpe maison. Un très bon rapport qualité prix avec un service très agréable. Fabrice Chalumet, boulanger-pâtissier de formation, est aux manettes de l'établissement. En 2021, il a repris l'adresse. "Avant, Kerso était aussi une crêperie. J'ai amélioré la carte tout en gardant certaines recettes", raconte-t-il. Un aller-retour en Bretagne assuré !

Pratique. 19 rue de la Pie, Rouen. Ouvert midi et soir sauf le mardi soir et le mercredi. Tél : 02 55 59 54 31.