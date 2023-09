Caen. Malvoyant, il violente sa compagne, elle aussi handicapée

Âgé de 40 ans, le prévenu, malvoyant, s'est présenté jeudi 14 septembre au tribunal de la Presqu'île de Caen. Il lui était reproché des violences sur sa concubine le 23 février à Hérouville-Saint-Clair, mais également du harcèlement, par messages, du 23 février au 8 mai 2022.

La présidente explique que le 23 février 2022, la victime, vulnérable et malvoyante à 80 %, vient porter plainte pour des violences occasionnées par son ami. Ils se sont rencontrés dans une association de malvoyants et sont en couple depuis janvier 2022. À 5 heures du matin ce 23 février, l'homme est en train de fumer. Le cendrier tombe et il s'énerve. Il insulte sa compagne, la traitant de "p***". Elle lui répond "Ça ne va pas !". C'est alors qu'il l'attrape par les cheveux, la frappe, la gifle puis la relâche, et qu'elle tombe entre le mur et le lit. Il continue de frapper puis finit par partir.

Une nouvelle plainte

La victime se rend chez un médecin qui constate des coups et des ecchymoses au visage et des douleurs et des contractions au bras gauche. Elle dépose une nouvelle plainte le 17 mars, car il lui envoie des messages qu'elle trouve malveillants. Interrogé, l'homme reconnaît les violences envers elle, mais nie le harcèlement. Cependant, il continue de venir la voir. La femme dit qu'elle en a peur, car il l'insulte, disant "qu'elle n'est pas intelligente et qu'il la méprise". Elle accepte malgré cela de le recevoir et ils ont des relations sexuelles.

Le 7 juillet 2022, elle est réentendue. Une expertise psychiatrique reconnaît que son passé et ses relations avec les hommes sont compliqués. La procureure explique que les violences sont aggravées car la victime est handicapée et vulnérable. Par contre, le harcèlement n'est pas probant et pour cela, elle demande la relaxe, ce que la défense approuve. Après délibéré, le quadragénaire est relaxé pour les faits de harcèlement et reconnu coupable de violences.

Il écope de 8 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, interdiction de tout contact avec la victime, obligation de faire un stage de prévention pour violences conjugales.