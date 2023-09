Place du commerce. De nouvelles enseignes caennaises

Qui dit nouvelle semaine dit nouvelles installations à Caen. La rédaction vous en fait la visite guidée.

Mode, artisan chocolatier et crèche

Autodidacte, Inès Burin a franchi le pas en ouvrant sa boutique de vêtements pour femmes le 2 septembre dernier, rue de Vaucelles. "Inès B est à mon image. Ce qui me tient à cœur, c'est que mes clientes se sentent bien ici et qu'elles osent !", précise Inès. Tiphaine Prieur et son mari Stéphane, eux, ouvrent leur seconde chocolaterie pâtisserie après celle de Ouistreham. Elle est installée rue de Bernières : "Nos clients peuvent retrouver ici nos chocolats artisanaux ainsi que des pâtisseries fines", souligne Tiphaine. Enfin, pour Laure Massin, co-gestionnaire de la nouvelle micro-crèche Les Chérubins Malins, ouverte depuis le 18 septembre, il s'agit de la sixième. "Mon amie de lycée, Marie Colin, est co-gestionnaire avec moi. Notre reconversion professionnelle est une vraie réussite aujourd'hui. Il y a une réelle demande des parents pour la garde de leurs enfants", explique-t-elle.