Manche. Témoin d'un accident avant l'arrivée des secours : un conducteur routier s'exprime

Raynel Damien est conducteur routier depuis 22 ans. Cet habitant de La Mouche près de La Haye-Pesnel était l'un des premiers témoins présents sur les lieux de l'accident mortel d'un homme âgé de 50 ans dans la commune du Tanu lundi 11 septembre, vers 7 h 30.

"Nous avons prodigué les premiers soins"

Avec beaucoup d'émotion, le professionnel manchois a souhaité revenir auprès de Tendance Ouest sur les tentatives de réanimation avant l'arrivée des secours pour sauver cet homme victime sans doute d'un malaise cardiaque avant son accident. Il a tout donné avec les personnes présentes sur place pour le faire revenir à la vie, sans succès. La victime est malheureusement décédée dans ses bras.

Selon lui, l'automobiliste était en insuffisance cardiaque puisqu'il zigzaguait à gauche et à droite quelques centaines de mètres plus tôt avant de terminer dans un talus. "Nous étions les premiers sur place, nous étions trois chauffeurs poids lourds et deux dames, c'est nous qui avons prodigué les premiers soins", explique-t-il. En attendant les secours et à la demande du Samu, le routier formé aux gestes qui sauvent a sorti l'homme du véhicule : "Je l'ai pris dans mes bras pour le mettre sur un tapis, et j'ai continué à lui faire les massages cardiaques."

Le conducteur routier rappelle l'importance de contacter les secours et d'être formé aux gestes qui sauvent lorsque vous faites partie des premières personnes sur les lieux d'un drame, en attendant l'arrivée de l'équipe médicale. Raynel Damien précise également que les routiers sont "solitaires" dans leur travail mais "solidaires".