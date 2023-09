Saint-Martin-de-Boscherville. Pom'Pom'Pom'Poooom : un florilège d'émotions dans un cadre intimiste

Pour sa 5e édition, le festival de musique Pom'Pom'Pom'Poooom de Saint-Martin-de-Boscherville annonce une programmation toujours plus éclectique. Marier musique juive d'Europe de l'est et jazz, faire entendre les œuvres rarement jouées en France de grands compositeurs tels l'américain Riley et le russe Martynov et encourager des interprètes à explorer de nouveaux horizons loin de leurs domaines de prédilection, c'est le jeu auquel se prête toujours avec grand plaisir Hélios Azoulay, clarinettiste, compositeur et directeur de l'ensemble de musique incidentale. Ce festival qui favorise des ambiances intimistes est conçu comme un grand cabinet de curiosité. Il s'adresse bien sûr aux mélomanes mais surtout aux curieux. Il propose de se laisser embarquer pour un voyage en musique. C'est aussi l'occasion de découvrir les dernières créations de l'année d'Hélios Azoulay et ses coups de cœur comme les sœurs Bizjak.

Pratique. Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre à Saint-Martin-de-Boscherville. 0 à 15 €. comitedesfetessmb.com.