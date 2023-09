Fécamp. Un homme de 37 ans interpellé pour conduite sous l'empire de stupéfiants

Un homme de 37 ans a été interpellé et placé en garde à vue jeudi 7 septembre après un contrôle routier à Fécamp pour conduite sous l'empire de stupéfiants. Les policiers alors en patrouille, contrôlent une voiture et demandent au conducteur de se garer. Ce dernier présente sa carte grise et l'assurance mais pas son permis de conduire. Il donne ensuite son identité et après vérification, la police constate que son permis a été annulé. Les policiers procèdent à une vérification pour savoir s'il est sous l'empire de l'alcool et de la drogue. Il s'avère qu'il est bien positif au cannabis.

La voiture immobilisée, le conducteur emmené au commissariat

La voiture de l'homme de 37 ans immobilisée, le conducteur est ensuite emmené au commissariat "pour un prélèvement salivaire", indique la police. Après l'ouverture d'une enquête, les policiers procèdent à une perquisition de son domicile. Ils y retrouvent "une chambre de culture, des têtes de cannabis, 11 plants de cannabis, un ventilateur, deux lampes de culture et un tuyau d'aération". Selon les policiers, il aurait reconnu consommer du cannabis tous les jours en raison de son état dépressif en substitution aux médicaments. Il se présentera à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) le 21 mai 2024 et puis à une Convocation par officier de police judiciaire (COPJ) le 30 mai 2024 avec pour instruction de la justice de procéder à une enquête sociale rapidement.