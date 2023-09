Musique. Découvrez le nouveau titre de Maelle sur Tendance Ouest

Tendance Ouest vous demande votre avis tous les après-midi dans la story Instagram, sur les nouveaux titres que l'on découvre ensemble, à 16 h 30, du lundi au vendredi.

Aujourd'hui, focus sur la chanteuse Maelle, gagnante de la septième saison de The Voice : La Plus Belle Voix en 2018. Accompagnée par Calogero et Zazie au début de sa carrière, elle écrit maintenant elle-même ses chansons et les compose également.

Le hit Flash sorti en début d'année est extrait de l'album Fil rouge qui sort le 26 septembre. Le titre que vous découvrez aujourd'hui en est extrait également, il s'intitule Ouvrir les yeux.