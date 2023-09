Seine-Maritime. Une panne de réseau chez l'opérateur Free touche les abonnés

Le matin du mardi 12 septembre, une panne de réseau a touché la Seine-Maritime, dans la région de Lillebonne, Bolbec et Yvetot. En cause selon l'opérateur Free : un nœud de raccordement situé à Lillebonne qui "n'était plus alimenté en électricité à la suite de l'intervention d'un tiers". La panne aurait aussi touché des abonnés d'Orange et de SFR.

Toujours selon l'opérateur, "le disjoncteur est remonté et les services sont revenus vers 11 heures".