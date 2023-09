Manche. Orange se prépare à démanteler le vieux réseau de téléphonie fixe

L'opérateur historique Orange, ex France Télécom, se prépare à démanteler le réseau de téléphonie fixe, un réseau vieillissant qui a plus de 50 ans ! Il sera remplacé en 2030 par la fibre. Dans la Manche, 11 premières communes seront concernées à partir de l'année prochaine sur les agglomérations du Cotentin, de Saint-Lô et de Villedieu.

Ces communes seront alors fibrées à 100 %. Mais l'opérateur l'assure, les clients, notamment les séniors, seront accompagnés dans cette migration vers la fibre.

Jean-Marc Escalettes est directeur d'Orange Grand Ouest :

Jean-Marc Escalettes Impossible de lire le son.

Les communes concernées seront connues avant la fin de l'année, c'est l'Arcep, le gendarme des communications, qui décidera, pour un démantèlement du réseau de téléphonie en cuivre début 2024 jusqu'en 2027.

L'opérateur compte 308 000 poteaux téléphoniques dans le département. Ils ne seront pas tous retirés, certains supportant le réseau de la fibre optique.