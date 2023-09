Le Havre. Accident de voiture : une femme grièvement blessée

Un accident de circulation entre une voiture et un piéton s'est produit, samedi 9 septembre vers 9 h 54, rue Maréchal Joffre au Havre. La piétonne, une femme de 50 ans, a été grièvement blessée. Elle a été transportée en urgence au centre hospitalier Jacques Monod. Le conducteur, âgé d'environ 70 ans, choqué, a été transporté au centre hospitalier Pierre Janet. Les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) et la police nationale se sont rendus sur place avec l'aide de 9 sapeurs-pompiers.