Moult-Chicheboville. Murder Party, conférences, dédicaces à La Cigogne noire, le salon du polar organisé les 16 et 17 septembre près de Caen

Dès le samedi, le salon ouvrira ses portes vers 19h avec une murder party organisée par "Petits meurtres entre amis" et "Petits mystères" dans Caen ! Il s'agit d'une animation réservée aux adultes et aux ados de plus de 12 ans accompagnés. À 21h, concert du groupe Casino Square suivi à 22 h 30 d'un feu d'artifice qui inaugurera cette troisième édition.

En plus d'aller à la rencontre de la quarantaine d'auteurs présents, les visiteurs pourront le dimanche suivre des conférences animées par Sophie Peugnez du site Zonelivre. Pour les enfants, un spectacle jeunesse sera proposé par La Compagnie du Petit Poucet sans oublier la présence de la Police scientifique de Lisieux.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet officiel du salon La Cigogne Noire.