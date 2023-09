Le Havre. Un accident de la circulation fait plusieurs blessés

Un accident de la circulation s'est produit samedi 9 septembre aux alentours de 6 h 30 du matin au niveau de la rue de Verdun au Havre. Selon les pompiers de Seine-Maritime, une voiture serait impliquée dans cet accident. Deux personnes, légèrement blessées, ont été transportées au Centre hospitalier Monod au Havre, deux autres s'en sont sorties indemnes et une dernière se trouverait encore dans l'habitacle. Les secours ont mis en place un balisage pour prendre en charge les victimes et procéder à leur désincarcération. Au total, l'opération a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et 5 véhicules.