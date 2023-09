Hérouville-Saint-Clair. Deux jeunes de 19 et 21 ans grièvement blessés après une sortie de route

Deux jeunes hommes de 19 et 21 ans ont été grièvement blessés dans un accident de la route, samedi 9 septembre vers une heure du matin. Rue Louis Pasteur à Hérouville-Saint-Clair, la voiture a fait une sortie de route dans un rond-point avant d'aller percuter un bloc de béton. Les deux victimes ont été évacuées vers le CHU de Caen.

Dans la voiture, deux hommes de 19 et 20 ans ont été plus légèrement blessés. Les secours les ont emmenés vers le CHU et la Polyclinique du Parc. Il y aurait un cinquième homme impliqué dans cet accident, qui aurait pris la fuite. En tout, 19 sapeurs-pompiers sont intervenus, avec quatre véhicules.