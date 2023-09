Place du commerce. Des ouvertures 100 % caennaises cette semaine

Les ouvertures de commerces se poursuivent avec, cette semaine, trois belles enseignes. La rédaction de Tendance Ouest vous dit tout sur ces nouveautés.

Donuts, véhicules utilitaires et mode

L'enseigne franchisée Dreams Donuts vient tout juste de s'installer 10bis rue Froide à Caen. Et c'est déjà un véritable succès pour ces petits beignets colorés. "Nous proposons 20 recettes de donuts par jour et changeons chaque semaine", explique Natacha Corpet, la gérante de ce nouveau commerce. C'est aussi une première ouverture pour Emmanuelle Dodeman, couturière autodidacte qui a ouvert sa boutique de vêtements rétro pour bébé le 18 juillet dans la même rue. "La couture est devenue une vraie passion pendant le confinement et j'ai eu envie d'avoir ma propre boutique en proposant un concept original", précise-t-elle. Quant au co-gérant de l'agence Utilitairement Vôtre, Guillaume Legac, c'est une belle aventure qui a démarré en juin 2022 et qui se poursuit avec la vente et l'achat de véhicules utilitaires et minibus d'occasion.

"Notre enseigne s'adresse à 98 % aux professionnels mais nous proposons également des utilitaires à la vente pour les particuliers", indique-t-il.