Rugby. Où voir le match France - Nouvelle-Zélande à Rouen et alentour ?

C'est le grand soir, vendredi 8 septembre. Avec une affiche de choix pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby en France. La France reçoit la Nouvelle-Zélande au Stade de France à partir de 21 h 15. Notre sélection d'adresses pour voir le match à Rouen et aux alentours.

Les classiques

Quand on pense aux diffusions des matchs de rugby à Rouen, il y a des adresses qui viennent directement en tête. Le pub irlandais O'Kallaghan's, en plein centre-ville, diffuse bien évidemment la rencontre, et annonce même qu'il restera ouvert pour les matchs du dimanche.

Sur les quais rive droite, les établissements plus grands qui se sont spécialisés dans la diffusion des rencontres sportives seront bien sûr au rendez-vous. C'est le cas du All Sports Café qui précise diffuser l'intégralité des matchs de la Coupe du monde en direct.

Idem pour le Novick's stadium, qui prévoit de diffuser le match d'ouverture sur tous ses écrans.

Les nouveaux

C'est la plus grande terrasse de Rouen. Le Quartier libre, rive gauche, installé sur la friche industrielle de la SNCF, prévoit également de diffuser tous les matchs de l'équipe de France en plein air, sur écran géant.

Pour un lieu atypique plein de charme, l'Église-Brasserie de Ragnar projette également le match sur écran géant dans les jardins de Saint-Nicaise.

Ambiance du sud-ouest aux halles Biltoki, en face des Docks 76, qui vont aussi diffuser le match sur trois grands écrans à l'intérieur et un quatrième à l'extérieur. Animations, jeux et ateliers sont organisés sur place. Une sélection de produits et plats du sud-ouest, terre de l'ovalie, est prévue, avec notamment cassoulet et pinard party tous les vendredis.

Au club de rugby

Au Grand-Quevilly, le club de rugby prévoit une journée spéciale, vendredi 8 septembre, au stade Géo André. Des initiations au rugby à 5 sont prévues pour tous publics entre 17 h 30 et 19 heures. Le match est diffusé ensuite à 21 heures, avec de la petite restauration sur place.