Foire de Caen. Le coup de crayon de Cédric Loiseleux 

D'un naturel créatif, Cédric Loiseleux dessine depuis son plus jeune âge. "Mon père travaille dans la pub, je l'ai toujours vu faire des croquis à la main, ma mère dessine très bien pour son plaisir personnel et mon frère travaille dans les arts graphiques." Plongé dans ce milieu artistique, celui qui a appris en autodidacte a vu dans le dessin une sorte d'échappatoire : "Ça me permettait d'être tranquille dans mon monde". Un jour, ce monde, il a eu envie de le partager et c'est ainsi qu'il y a quelque mois, ce Caennais d'adoption a édité son premier manga. "J'ai toujours regardé des animés et lu des mangas. Je trouve que c'est un moyen d'expression très libre et j'ai des idées plein la tête", confie le mangaka. Il y en a une en particulier qu'il a décidé de mettre en lumière : celle qu'il raconte dans le premier tome de son manga Aries, sorti en avril dernier.

Un tome 2 en préparation

Avant de dessiner ses personnages pour créer son livre, Cédric Loiseleux a beaucoup dessiné pour les autres, puisqu'il est tatoueur de métier. "À l'époque, je dessinais les tatouages que je voulais que l'on me fasse. Un jour, mon tatoueur m'a fait la surprise et m'a offert du matériel pour tatouer." C'est ainsi qu'il s'est lancé, après avoir fait une multitude de métiers plus variés les uns que les autres.

Aidé de sa conjointe et de ses proches, il a édité lui-même son premier tome, qui se trouve sur Internet et dans différentes boutiques caennaises comme la librairie Au brouillon de culture ou Mangarake, magasin aux figurines et produits japonais. Cédric Loiseleux ne compte pas s'arrêter là : "À terme, si ça marche, j'aimerais que le manga devienne mon activité première car cela prend beaucoup de temps." Pour l'instant, le tome 2 est en préparation. Affaire à suivre…