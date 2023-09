Cadeaux. Tendance Ouest vous offre une Nintendo Switch Zelda et le jeu !

Tendance Ouest vous offre votre console Nintendo Switch Oled aux couleurs de Zelda et le jeu "Tears of the Kingdom", le jeu le plus vendu en ce moment !

Imaginez, votre console Switch unique et collector avec les éléments visuels de la saga Zelda, notamment sur la partie avant de la station d'accueil et sur les manettes Joy-Con.

En plus, Tendance Ouest vous offre le dernier Zelda "Tears of the Kingdom" pour vivre les aventures de Link et de la princesse Zelda, avec des graphismes époustouflants, un monde ouvert à explorer et des énigmes à résoudre !

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 15 septembre dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes, vers 8 h 45.