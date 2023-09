Rouen. Les rendez-vous incontournables au Parc-expo cette saison

Dès le week-end du 29 septembre, le Parc-expo de Rouen accueille pour la première fois la Brocante d'Automne. Près de 80 brocanteurs viendront proposer des pièces rares voire insolites. Un expert réalisera des estimations gratuites à partir d'une photo ou d'un objet. Tarif : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Pour les épicuriens, le Salon gourmand est de retour cette année, du 10 au 12 novembre. Trois univers s'entremêleront : les chocolats et les plaisirs sucrés, les Beerdays avec 50 brasseurs ainsi que les vins & terroirs. L'occasion de découvrir de nouvelles spécialités et d'ailleurs, cette année, Rouen et son label Ville Créative de l'Unesco dans la catégorie "gastronomie" sont partenaires de l'événement. Des chefs issus du même réseau animeront des ateliers culinaires. Tarif, 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Enfin, les 15 et 16 décembre, le Parc des expositions accueillera le Salon de l'étudiant. Au programme : rencontres avec les professionnels de l'orientation. L'entrée est gratuite mais il faudra télécharger l'invitation en version numérique.