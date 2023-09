Merville-Franceville-Plage. Cidre et Dragon, un festival convivial et hors du temps

Le temps d'un week-end, samedi 16 et dimanche 17 septembre, venez découvrir Merravilla, une ville médiévale fantastique au bord de mer. Costumes, musiques, le public a de quoi en prendre plein les yeux et s'immerger totalement dans l'univers du festival. Le projet, mené par le Raid Tolkien et la mairie de Merville-Franceville, est gratuit et ouvert à tous. Le festival se veut aussi écolo : 80 % des décors sont fabriqués à partir de matériaux de récupération.

Des activités pour petits et grands

Si le dark fantasy est à l'honneur cette année, le festival n'en reste pas moins familial. De nombreuses activités sont proposées aux enfants, notamment au sein d'un village dédié place Camille Blaisot.

Les activités proposées à Merravilla sont variées : restauration, rencontres avec des auteurs et artistes, jeux de société ou encore concours de costumes. De véritables marchands seront présents, mais doivent veiller à respecter l'univers du festival. Durant tout le week-end, vous pourrez aussi profiter de concerts d'inspiration médiévale et de spectacles, notamment pyrotechniques.