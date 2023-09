Caux Seine Agglo. Semaine de la mobilité, et si vous vous déplaciez autrement ?

La semaine européenne de la mobilité se tient du 16 au 22 septembre, et plusieurs actions sont mises en œuvre au sein de Caux Seine Agglo. L'objectif est de promouvoir les modes de déplacements, notamment ceux plus respectueux de l'environnement, et inciter les citoyens à utiliser ces moyens de transport collectifs ou éco-durables.

Transport à la demande

À compter du 19 septembre, Caux Seine Agglo propose un service de Transport à la demande (TAD) sur l'ensemble des 50 communes du territoire. Il permet soit de se déplacer à l'intérieur de son bassin de vie pour aller vers sa commune centre, soit de traverser le territoire pour se rendre à un pôle de service.

L'inscription au 02 27 08 00 12 est possible depuis le 1er septembre.

Vélo électrique

Rezo'Cycle, le service de Caux Seine Agglo, propose la location de vélos à assistance électrique (VAE), de moyenne ou longue durée. En septembre, Rezo'cycle a acquis 35 nouveaux VAE pour la location. C'est l'occasion de tester ces vélos avant un futur achat.

Covoiturage

Via Karos, chaque conducteur qui réalise ses trajets quotidiens en covoiturant peut recevoir une prime de 100 euros en respectant certains critères. L'application Karos trouve les covoitureurs disponibles sur son trajet.

Simulateur de conduite

Le métier de chauffeur de car d'école est en tension. Pour tenter de convaincre, le simulateur de conduite du car école Transdev sera présent le jeudi 21 septembre sur le parking de Gruchet-le-Valasse de 10 heures à 16 heures.

Réso'Bus

Le nouveau guide des transports Rézo'bus sera disponible en ligne à partir du 12 septembre. Il regroupe toutes les informations pratiques pour se déplacer dans Caux Seine agglo. Tous les habitants du territoire en recevront un exemplaire papier dans leur boîte aux lettres courant octobre.