Naissances. Quels seront les prénoms les plus donnés en Normandie en 2024 ?

Comme chaque année, L'Officiel des prénoms paraît au début du mois de septembre dans les librairies, indiquant les tendances des prénoms qui seront les plus donnés partout en France en s'appuyant sur l'historique des prénoms donnés ces dernières années, via les données de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) et de l'état civil.

A l'échelle nationale, Alba se hisse à la première place du top 20 des prénoms féminins, suivi de Louise et Jade. Côté garçons, Gabriel, Léo et Raphaël trustent les premières places du classement.

Les tendances prénoms en Normandie en 2024

Dans le Calvados, toujours selon L'Officiel des prénoms, Ambre, Louise et Rose rencontreront un franc succès dans les maternités, de même que Louis, Léo et Maël.

Dans l'Eure, on retrouve Ambre mais aussi Jade et Emma pour les filles, et Gabriel, Raphaël et Léo pour les garçons.

Dans la Manche, les estimations se portent vers Ambre, Jade et Louise, et pour Jules, Gabin et Louis.

Dans l'Orne, Ambre est aussi très populaire, comme Emma et Adèle. Côté prénoms masculins, Maël, Gabin et Raphaël sont donnés favoris.

En Seine-Maritime, on retrouve les tendances estimées ailleurs en Normandie : pour les filles, Louise, Ambre et Jade ; pour les garçons Léo, Gabriel et Maël.

Pratique. L'Officiel des prénoms, de Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin, publié aux éditions First. Sortie : jeudi 7 septembre.