Cyclisme. 130 coureurs au départ de l'édition 2023 du Tour de l'Orne

Ce sera un week-end spécial pour les amateurs de cyclisme ornais. Le Tour de l'Orne fait son retour samedi 9 et dimanche 10 septembre pour une 7e édition. 130 cyclistes entre 17 et 35 ans et autant de bénévoles, dont près de 80 signaleurs pour aiguiller les coureurs, seront sur les routes du département. Parmi les 26 équipes présentes, deux sont Ornaises.

Cette année, la course compte moins de participants, mais la qualité l'emporte sur la quantité. "Le plateau est d'un niveau supérieur aux années précédentes", sourit Jean-Paul Sauvaget, le président du comité d'organisation du Tour de l'Orne. "La compétition comprend les catégories Open 1, 2 et 3 et U19. Parmi les Open 1, on retrouve d'anciens Élites, donc on va avoir un plateau beaucoup plus relevé", précise-t-il.

Le programme du Tour

Le Tour de l'Orne est composé de trois étapes. Les coureurs prendront samedi à 14 heures un premier départ depuis Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, près de L'Aigle. Ils passeront notamment par Courtomer, Essay et la forêt d'Écouves avant d'arriver à Bagnoles-de-l'Orne vers 17 heures après 130 kilomètres de course.

Dimanche à 8 h 30, les cyclistes s'élanceront pour un contre-la-montre de 15,3 kilomètres autour de Bellou-en-Houlme, notamment par le col de Charlemagne. La troisième et dernière étape de 100 kilomètres sépare Bellou-en-Houlme de Briouze, en passant par la Roche d'Oëtre, en Suisse normande. En attendant l'arrivée du Tour à Briouze, vous pourrez assister aux premières courses U15 et U17 du Tour de l'Orne, lancées à 13 h 45.

Rendez-vous dimanche à Briouze pour l'arrivée de la dernière étape et le podium final avec notamment la remise du maillot Tendance Ouest pour le meilleur Normand. L'année prochaine, la course devrait repasser dans le Perche, absent du tracé depuis 3 ans.