Stand-up. Le Caen Comedy Club, le laboratoire de la vanne

Les Caennais aiment rire, mais encore faut-il qu'ils en aient l'occasion. Depuis peu, le Théâtre à l'Ouest, situé sur le port, permet à beaucoup de s'offrir une bonne tranche de rigolade, parfois même avec des artistes de renoms. Eux ne se sont pas encore fait un nom dans l'Hexagone, mais leur collectif commence à se développer. Valentin Capré et Adrien Beltoise sont à l'origine du Caen Comedy Club. Le principe ? Proposer à qui le désire de monter sur scène, micro en main, et de débiter quelques blagues devant un public. "C'est le principe d'un open mic", explique Adrien Beltoise. Sur scène oui, mais où ? Le Caen Comedy Club n'a pas de lieu fixe, et écume plutôt les bars du centre-ville. Seul rendez-vous récurrent : celui des Sardines, qui a lieu "tous les quinze jours le lundi", pose l'humoriste.

"J'avais cette volonté de m'exercer, alors j'ai lancé la chose. J'avais trop de pression quand je récitais mes sketchs devant les copains", se remémore Valentin Capré, ou plutôt Barnab, de son nom de scène. Et forcément, on ne fait pas mouche à tous les coups. "Quand il n'y a pas de rires après une blague, on a un petit coup de chaleur", se marre-t-il. Pour lui, s'en est fini de l'appréhension avant d'agripper le micro, mais c'est toujours le cas pour tous les petits nouveaux qui viennent s'essayer. "Une fois le micro en main, ça va mieux, et les premiers rires nous lancent", peut-il leur témoigner de son expérience. Et des humoristes en herbe, il faut croire qu'il y en a dans le secteur. "On nous appelle tous les jours", assure Adrien Beltoise.

Une volonté de progresser

Particularité de ce Caen Comedy Club, les humoristes bénéficient d'un suivi. "On filme tout, donc chacun peut se revoir pour travailler", glissent les compères. Et le public joue aussi un rôle important. Si un chapeau est tendu à la fin de la soirée pour récolter quelques sous, "ce sont surtout les retours verbaux qui comptent". "On reviendra, on va vous conseiller", voici quelques phrases entendues qui donnent le sourire aux artistes. "Revoir les mêmes têtes au fil des semaines, c'est notre fierté", pour Adrien Beltoise. Et ce, peu importe la ponctualité hasardeuse de la troupe. "On donne toujours rendez-vous à 20 heures, mais ça ne démarre jamais à l'heure", sourient-ils. Pas de minuteur non plus pour chaque humoriste. "Chacun doit essayer de faire entre 5 et 10 minutes pour laisser de la place aux autres. Puis de toute façon, celui qui passe un mauvais moment va vite écourter son passage", s'amuse Barnab. Alors, pour écouter ce dernier raconter ses "histoires vécues" et plein de nouvelles têtes, il faut suivre les rendez-vous donnés par le Caen Comedy Club sur ses réseaux.