Alençon. Sécurité routière, ce qui va changer dans les rues

Le développement de la Zone 30 se poursuit à Alençon, avec la mise en place de nouveaux aménagements à partir du lundi 11 septembre, notamment avec des marquages au sol dans les rues à sens unique où les cyclistes sont autorisés par le Code de la route à circuler dans le sens qui est interdit aux voitures. Mais aussi avec des marquages plus clairs des entrées et des sorties des zones cyclables. Les lieux concernés par ces travaux sont : rue du Val-Noble, place du Champ du Roi, rue Seurin, rue Sulpice, rue Notre-Dame-de-Lorette, rue J.-et-M.-Leboucher, avenue du général Leclerc, rue Saint-Gilles, rue Samuel-Champlain, rue des Réservoirs, rue Métée, sente aux moines et rue de la Demi-Lune.

Pour permettre ces évolutions, le stationnement des voitures va devoir être réaménagé sur certains secteurs de la ville. Par ailleurs, la municipalité annonce que le déploiement des priorités à droite va se poursuivre dans la commune, pour inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.