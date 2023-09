Coupe du monde de rugby fauteuil. La France et la Colombie en préparation sur la Côte d'Albâtre

Sports. La Coupe du monde de rugby fauteuil se déroulera à Paris, du 16 au 22 octobre. Pour se préparer, les équipes de France et de Colombie a choisi la Côte d'Albâtre. Deux matchs de préparation sont prévus vendredi 15 et samedi 16 septembre, à Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux.