Coupe du monde de rugby. Où voir le match d'ouverture France - Nouvelle-Zélande dans le secteur du Havre ?

Ce vendredi 8 septembre, le XV de France donnera le coup d'envoi de la dixième Coupe du monde de rugby de l'histoire, avec un gros morceau dès le match d'ouverture : les All Blacks.

Si vous voulez profiter d'une ambiance plus chaleureuse que votre logement pour en profiter, de nombreux bars proposent des retransmissions dans le secteur du Havre.

Sélection de bars

Au Havre, c'est le cas du Bistrot (avenue Coty) qui diffuse pour la première fois un match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, sur écran géant. Un quiz et une épreuve de force seront proposés en préambule.

La Grande École (rue Gustave-Lennier) diffusera la rencontre sur deux écrans géants dans le Food Hall et au Pub Janine, avec une sélection de bières et de pizzas.

Durant toute la période de la Coupe du monde, L'Eau Tarie (rue Victor-Hugo) diffusera les matchs sur des écrans à l'intérieur et à l'extérieur. L'établissement proposera également un jeu de pronostics.

La Source est un café/bar situé sur la place Saint-Vincent et propose tapas et cocktails en soirée. Lui aussi a fait le choix de retransmettre le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande.

Projection publique à Fécamp

Fécamp organise ce week-end son village des associations, samedi 9 septembre, sur et aux abords du complexe sportif Le Dantec. En ouverture de l'événement, la Ville propose une projection du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby dans la salle des Galets (ex-gymnase Jacques Anquetil), vendredi soir.