Rugby. Où regarder le match France - Nouvelle-Zélande à Caen ?

La planète rugby a les yeux braqués sur la France. Vendredi 8 septembre, le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné au Stade France à 21 h 15, avec une affiche de prestige. Le XV de France se frotte aux All Blacks, mythique équipe du ballon ovale. Un match retransmis sur TF1, à voir depuis son canapé, mais aussi à voir entre passionnés. En effet, plusieurs établissements ou communes proposent de retransmettre la rencontre sur écran géant. Alors, où voir ce France - Nouvelle-Zélande à Caen ?

Au nouveau Palais des Sports de Caen la mer déjà ! Dans le cadre de sa semaine d'inauguration, une soirée spéciale rugby est organisée, et le Palais va se transformer en gigantesque fanzone. Mais si vous n'avez pas votre place, c'est raté, la billetterie est déjà complète.

Le MoHo, situé à côté des Rives de l'Orne, prévoit également une diffusion avec un programme alléchant. Ouverture de la fanzone dès 19 heures avec un concert du groupe caennais Catharsis, puis stand de maquillage et de pronostic. C'est gratuit, mais pensez à réserver votre invitation au préalable.

La Pasto Jeunes, du diocèse de Bayeux et Lisieux, organise également sa soirée. Une fanzone qui prend place à la salle de conférences du 3 rue Nicolas-Oresme à Caen. Comptez 3 € pour entrer, mais vous avez une consommation offerte ! Une soirée qui se terminera dans la joie, on l'espère, et avec des complies.

Le match sera évidemment diffusé dans plusieurs bars de la ville. L'incontournable rendez-vous des sportifs, l'O'Donnells, diffuse notamment la rencontre, tout comme la Minute Blonde, à Ifs, qui propose avant un concert et une restauration sur place avec un food truck hawaïen.

Et dans l'agglomération ?

Les clubs de rugby du Calvados ne comptent pas rater l'opportunité et s'organisent pour voir le match ensemble. Le Rugby Club Hérouvillais prépare une soirée à la Fonderie, avec de quoi se restaurer, c'est sur inscription.

Une soirée également organisée par le Côte de Nacre Rugby Club, à la salle de la mer à Bernières-sur-Mer. Le match est ici aussi retransmis sur écran géant, et vous pourrez retrouver pizzas, fromages et saucissons aux alentours.

Et pour ceux qui sont prêts à faire de la route, une ambiance toute particulière est attendue à Vire, ville de naissance de l'ailier du XV de France Gabin Villière. Et ses anciens entraîneurs ou coéquipiers y résident encore.

Son premier club, le Rugby Vire Normandie, vous donne rendez-vous au bar le Gambrinus, pour une soirée de folie. Surtout si Gabin Villière marque un essai !