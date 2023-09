Granville. Des policiers ciblés par des jets de bouteilles et de cailloux pendant une interpellation

Des violences urbaines ont eu lieu à Granville, au parc du Val-ès-Fleur, dimanche 3 septembre. Vers 2 h 30 du matin, les forces de l'ordre ont été appelées pour mettre fin à un tapage nocturne dans le parc. Une quinzaine de jeunes s'y étaient rassemblées.

Quand les policiers sont arrivés, le groupe est parti, sauf deux personnes. L'une a commencé à insulter les agents et l'autre a cherché à se battre contre eux. Cette opposition aux forces de l'ordre a fait revenir le groupe, qui s'est rassemblé autour des fonctionnaires de police. Ces derniers ont dû utiliser du gaz lacrymogène pour tenir à distance.

Une arrestation compliquée

Les policiers ont alors arrêté la personne qui cherchait à se battre. Elle s'est défendue et s'est rebellée. Le groupe a aussi essayé d'empêcher l'interpellation. Au moment où la personne interpellée a été mise dans la voiture de police, le groupe a commencé à lancer des cailloux et des bouteilles d'alcool sur la patrouille. Un policier a été touché à la main et un autre au torse. Les voitures ont réussi à quitter la zone avec leur suspect, qui a été placé en garde à vue.

Trois interpellations lundi matin

Deux hommes et une femme ont été identifiés dans le groupe des lanceurs de projectiles. Connus des services de police, ils ont été interpellés lundi 4 septembre dans la matinée. En garde à vue, ils ont reconnu leur participation au rassemblement, mais ils ont minimisé leur implication, selon la police. Ils n'ont pas donné les noms et prénoms des autres membres du groupe. Ils sont convoqués devant la justice prochainement.