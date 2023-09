Loisirs. Quelles activités insolites propose le Dama Deauville ?

Déjà connus pour leurs escape games à Trouville et à Deauville, Emmanuel Teboul et David Harari ont décidé de mixer les syllabes de leurs prénoms afin de créer le Dama Deauville, un nouveau centre de loisirs sur la Côte Fleurie de plus de 1 000 m2.

Parcours du combattant façon Koh-Lanta

Près d'un an après son ouverture, ce centre a décidé d'ajouter une dixième activité à son arc : le Dama Lanta. Tout en perpétuant les expériences immersives et interactives, cette nouvelle activité inspirée du célèbre jeu télévisé Koh-Lanta propose 1 h 15 de parcours avec sept épreuves individuelles accessibles dès 16 ans.

Le directeur d'exploitation Alex Etur explique qu'il y a une volonté de surprendre et d'y ajouter de l'originalité : "On connaît tous le laser game classique dans un hangar dans le noir avec de la musique. Nous avons décidé de l'amener en extérieur sur un terrain de plus de 400 m2."

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque l'infrastructure propose un minigolf connecté au rez-de-chaussée, un jeu de fléchettes connecté et, au premier étage, le shuffleboard, un jeu de palets connu dans les bars américains ou londoniens. Pour rester fidèle au passif du lieu, deux terrains de tennis synthétiques et deux terrains de tennis padel ont été conservés.

Pratique. Du mercredi au vendredi de 14 heures à 23 heures et le samedi et le dimanche de 10 heures à 23 heures.