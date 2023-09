Musique. Séquence émouvante entre Kendji et une fan de 93 ans

Carmen, 93 ans, suit la carrière de Kendji depuis ses débuts dans l'émission The Voice. Elle a pour habitude chaque matin de danser sur ses chansons avant le petit-déjeuner.

Grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux par l'animatrice de l'Ehpad où elle réside, Carmen a pu rencontrer son idole avant son concert à Rennes le 2 septembre dernier.

Cette rencontre a été immortalisée via plusieurs photos. Et, cerise sur le gâteau, Carmen a rejoint le chanteur sur scène pendant son concert, une séquence qui a beaucoup touché l'artiste et le public.

📸 02.09.2023 : Carmen, 93 ans, a pu réalisé son rêve et a rencontré Kendji hier à Caulnes ! 😍❤️ pic.twitter.com/IGs92tUtHC — KΞИÐJI FAN (@KendjiFan) September 3, 2023