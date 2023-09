Saint-Clair-sur-l'Elle. Les moments de récréation repensés pour le bien-être des écoliers

Les écoles, les collèges et les lycées ont été invités par leur ministère à engager une concertation pour améliorer l'enseignement, l'égalité ou le bien-être des élèves à l'école dans le cadre du Conseil national de la refondation mis en place par le chef de l'État en 2022. Des projets libres, sans cahier des charges fixe.

À l'école Coccin'Elle de Saint-Clair-sur-l'Elle, qui compte 217 enfants, l'équipe enseignante s'est penchée sur les temps de récréation. Un temps d'activités pour certains, avec des jeux de ballon, tandis que d'autres enfants préfèrent le calme et la tranquillité et peuvent donc vivre ce temps de pause plus difficilement.

Alors, des espaces de calme vont être créés dans la cour, et une ancienne salle de classe sera aménagée pour jouer au calme, écouter des contes ou se reposer. Il s'agit ici de répondre aux besoins de tous les élèves, selon Agnès Fromentin, la directrice de ce groupe scolaire.

L'école de Saint-Clair-sur-l'Elle a bénéficié d'un budget de 2 000 euros pour son projet bien-être. Dans la Manche, 104 écoles ont déjà déposé des projets qui seront tous financés, assure Stéphane Vautier, directeur académique de la Manche.