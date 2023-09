Le Havre. Un collège provisoire peut en cacher un autre

C'est dans une structure préfabriquée que les élèves et personnels du collège Les Acacias ont fait leur rentrée, au Havre, lundi 4 septembre. L'établissement va en effet subir de vastes travaux de désamiantage début 2024, avant une phase de reconstruction-restructuration à horizon 2025. Le collège provisoire, situé à deux kilomètres du collège d'origine, est le même que celui qui avait servi pendant la reconstruction du collège Romain-Rolland, inauguré en juin dans le quartier d'Aplemont.

Bertrand Bellanger (au centre), président du Département, a visité le collège en ce jour de rentrée.

"C'est atypique, car les élèves rejoignent habituellement un collège de secteur, sans nécessité de déplacement. Là, massivement, ils vont devoir prendre les transports en commun", détaille Gildas Mony, le principal. Deux stations de tramway séparent le collège des Acacias provisoire et celui d'origine. Pour faciliter l'acheminement des collégiens, le début des cours a été décalé à 8 h 25. Le Conseil départemental prend en charge un abonnement LiA pour chacun des 350 élèves.

Un préfabriqué plus grand

Davantage de salles banalisées, une salle informatique, des laboratoires, une salle de sciences supplémentaires, un foyer pour les élèves, un self trois fois plus grand… S'il est préfabriqué, le collège provisoire dispose de bien des atouts, selon l'équipe éducative. "Il est bien plus grand. Nous allons bénéficier d'un confort de fonctionnement en termes d'emploi du temps et de disponibilité des salles que l'on n'a jamais connu, indique Gilles Troallic, professeur d'histoire-géo membre du conseil d'administration. Dans l'ancien collège, il manquait près de 1 000 m2 par rapport aux préconisations officielles."

Au CDI, la professeure documentaliste a encore des cartons à défaire !

Au total, le Conseil départemental de Seine-Maritime investit en 2023 près de 65 millions d'euros dans les collèges. Un autre collège provisoire est en place à Goderville, où d'importants travaux sont également programmés.