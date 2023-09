Musique. Découvrez le nouveau titre d'Imagine Dragons sur Tendance Ouest

À quelques heures de sa sortie mondiale prévue le 6 septembre, le groupe Imagine Dragons a dévoilé Children of the Sky, le "morceau officiel du jeu vidéo Starfield". Un jeu vidéo de rôle de science-fiction. En ce qui concerne les musiques de jeux vidéo, Imagine Dragons n'en est pas à son coup d'essai puisque le groupe de rock avait sorti Warriors à l'occasion des Worlds de League of Legends.

Le groupe de rock est attendu par 30 000 fans, ils seront en concert ce vendredi 8 septembre au Château de Chambord, dans le Loir-et-Cher, un concert à guichets fermés.