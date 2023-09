Darnétal. De l'impro et du rire avec Comédia au théâtre de l'Écho du Robec

Une heure trente de rire et de lâcher-prise. La compagnie rouennaise Les Insouciants joue chaque premier samedi du mois Comédia, au théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. "Rien n'est écrit, rien n'est préparé, le public nous donne au début des éléments pour nourrir nos quatre personnages", décrit Mathieu Roussel, directeur artistique de la compagnie. Pour le reste, surprise. Les acteurs s'imposent seulement de respecter les principes de la comédie en cinq actes, à huis clos et avec une unité de temps. L'unité d'action est aussi respectée. "Tout ce qu'on va dire ou poser doit être au service de l'histoire et on essaye de s'en resservir." Le guide reste le rire. "Ça va de toute façon être comique. On s'autorise de l'absurde mais on est plutôt sur des personnages contemporains, ancrés dans le réel." À chaque spectacle, un invité monte sur scène avec la troupe. Pour le 9 septembre, le comédien Antoine Lucciardi, un ami de la troupe, s'y colle !

Pratique. Théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal, 21 h 10 à 15 €. echodurobec.com