Place du commerce. De nouvelles halles gourmandes à Barentin

L'inauguration des Halles de Barentin était initialement prévue lundi 28 août, finalement, la date a été reportée au vendredi 1er septembre dès 8 h 30. Les horaires d'ouverture sont déjà connus. Le lieu est ouvert du lundi au jeudi de 9 heures à 19 h 30 et du vendredi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30, près du giratoire de la Liberté.

Quatre artisans passionnés

Dans ce nouvel espace gourmand, quatre artisans passionnés dont le fromager Steven Le Gall, le primeur Abid Chebbi et le boucher Wilfrid Quatresous s'y sont installés. Et prochainement, un boulanger les rejoindra. Chacun propose des produits artisanaux et locaux comme du fromage, des fruits, des légumes, de la viande et du pain. En plus d'être une halle alimentaire, c'est aussi et avant tout un lieu de rencontres où les artisans partagent leur savoir et leur passion auprès de clients venus acheter des produits frais et de qualité. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.